Smile City Rostock : Radschnellwegenetz in der Hansestadt wächst

Ein weiterer Abschnitt am Barnstorfer Wald wurde mit einer modernen Beleuchtungsanlage ausgestattet und zur Fahrradschnellstraße umfunktioniert.

Rostock | Sechs Monate lang wurde an dem Projekt gearbeitet, nun steht Radfahrern in Rostock ein weiterer Teilabschnitt zur Verfügung, auf dem sie sicher von A nach B gelangen können. Vom insgesamt 24 Kilometer lang werdenden Radschnellwegenetz in Rostock sind nun 400 weitere Meter am Dr.-Lorenz-Weg befahrbar. Weiterlesen: Nächster Abschnitt wird ausgebaut ...

