Rostock : Wiro unterstützt DRK-Feriencamps für Schüler aus Flutgebieten

Das Deutsche Rote Kreuz bietet ein Rundum-sorglos-Paket für die Schüler vom Are-Gymnasium, für eine Auszeit von den Hochwasser-Schäden in ihrer Heimat.

Rostock | Das Deutsche Rote Kreuz in Mecklenburg-Vorpommern hat Feriencamps für Kinder aus den Hochwassergebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen auf die Beine gestellt. So auch für die Schüler der neunten Klasse des Are-Gymnasium in Bad Neuenahr-Ahrweiler, die am Dienstag im Rostocker Zoo begrüßt wurden. Von weggespülten Autos über mit Wasser vollge...

