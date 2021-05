Sieben Jahre im Amt in Rostock : Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski wiedergewählt

Die Bürgerschaft bestätigte den SPD-Mann damit als 1. Stellvertreter von Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos).

Rostock | Chris Müller-von Wrycz Rekowski (SPD) bleibt für weitere sieben Jahre Senator für Finanzen, Digitalisierung und Ordnung der Hansestadt Rostock. Das beschloss die Bürgerschaft auf ihrer Sitzung am Mittwoch in der Stadthalle. Mit 35 Stimmen der 48 anwesenden Mitglieder wurde Müller-von Wrycz Rekowski in geheimer Wahl auch als 1. Stellvertreter von Ob...

