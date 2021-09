Rostocker Hafen : Firma Ahlmann-Zerssen bietet Service rund um das Schiff aus einer Hand

Über die Dienstleistungen von Ahlmann-Zerssen und dem neuen Leiter der heimischen Niederlassung Henner Kinzig.

Rostock | Die heimische Niederlassung der Hafenagentur Ahlmann-Zerssen hat seit einem halben Jahr einen neuen Steuermann. Brigitte Merker, die seit 1995 hier die Geschäfte führte, ging im März nach 50 Jahren im Dienst der See- und Hafenwirtschaft in den Ruhestand, ihre Nachfolge trat Henner Kinzig (49) an. Praktische Erfahrungen in verschiedenen Firmen De...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.