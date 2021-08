Rostock : Floristen bekommen rückwirkend mehr Lohn

Wer Sträuße bindet und Pflanzen pflegt, arbeitet in Rostock meist zu Niedriglöhnen. Die IG BAU hat nun einen neuen Tarif ausgehandelt.

Rostock | Gartenmärkte und Blumengeschäfte erleben in der Pandemie einen Ansturm. Doch wer Sträuße bindet und Pflanzen pflegt, arbeitet in Rostock meist zu Niedriglöhnen. Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG-Bau) teilte nun mit, dass es für die Beschäftigen in Rostocker Blumengeschäften und Gartencentern fünf Prozent mehr Geld gibt. Weiterlesen: ...

