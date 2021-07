Jüdisches Leben in Rostock : Freiwillige säubern Grabsteine auf Friedhof im Lindenpark

Mit tatkräftiger Unterstützung vieler weiterer Helfer pflegten am Mittwoch Universitätsmitglieder gemeinsam mit der Jüdische Gemeinde die in die Jahre gekommenen Grabsteine.

Rostock | Mit so viel Unterstützung hatte er nicht gerechnet. Als sich am Mittwochnachmittag das Gelände des Jüdischen Friedhofes auf der Südseite des Rostocker Lindenparks füllte, staunte Martin Rösel nicht schlecht. Der Professor für Altes Testament, Hebräisch und Religionsgeschichte an der Theologischen Fakultät der Universität Rostock initiierte das alljährl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.