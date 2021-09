Küstenputztag 2021 : Rostocker ziehen Einkaufswagen und Fahrrad aus der Warnow

An 15 Orten in der ganzen Stadt sammelten Helfer am Samstag hunderte Kilo Müll. Vor der Haedgehalbinsel wurde nach Schrott getaucht.

Rostock | In das Hafenbecken am Kopf der Haedgehalbinsel am Rostocker Stadthafen hängt am Samstagvormittag ein langes gelbes Seil. Luftblasen steigen aus der dunklen Warnow auf. Mehrere Männer ziehen an der Kaikante kräftig an der Schnur. Trotz des großen Widerstandes taucht bald ein Objekt auf, welches Forschungstaucher Julius Pätzold auf dem Grund der Warnow ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.