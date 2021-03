Rostock-Toitenwinkel : Friseure erhalten Spenden von Kreishandwerkerschaft

Die 18 anderen Innungen aus der Handwerkskammer legten zusammen, um den Kollegen durch die Krise zu helfen.

Rostock | 8945 Euro umfasste der Spenden-Scheck, den Friseurmeisterin Daniela Hannemann am vergangenen Donnerstag in ihrem Salon in Rostock-Toitenwinkel entgegen nahm. Das Geld stammt aus einer Sammlung unter den 18 anderen Innungen der Handwerkskammer, vom Metallbauer, über den Bäcker, bis zum Fleischer, die damit die schwächelnde Friseurbranche unterstützen w...

