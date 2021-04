Baustellen in Rostock : Fünf Buslinien werden ab dem 12. April umgeleitet

Ursache der Umleitungen sind Bauarbeiten an drei Orten in der Hansestadt.

Rostock | An drei Orten wird es ab dem 12. April zu Umleitungen von fünf Buslinien in der Hansestadt kommen, wie Beate Langner, Sprecherin der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) mitteilte. Dies betrifft die Bereiche am Doberaner Platz, bei der Ostseeallee und Erich-Schlesinger-Straße. Haltestelle Doberaner Platz entfällt in beide Richtungen Die Umleitung der Buslin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.