Rostock : Gebäude in Doberaner Straße nach Brand einsturzgefährdet

Die Statik des Hauses sei nicht mehr gewährleistet, auch um die Nachbargebäude macht man sich Sorgen.

Rostock | Nach einem Brand eines Hauses in der Doberaner Straße in Rostock am Donnerstag ist das Gebäude stark beschädigt und einsturzgefährdet. Es muss von der Feuerwehr mithilfe des Technischen Hilfswerks (THW) gesichert werden. „Das Gebäude ist nicht mehr betretbar“, teilte am Freitag Stefan Kieckhöfer, Sprecher der Rostocker Berufsfeuerwehr, mit. Die Sta...

