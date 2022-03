Stolperfallen in Rostock : Mehrere Gehwege in Reutershagen werden noch 2022 saniert

Zahlreiche marode Fußwege stehen ganz oben auf der Prioritätenliste des Rostocker Tiefbauamtes. Bis diese abgearbeitet ist, wird es jedoch noch lange dauern.

Rostock | Die Gehwege in der Heinrich-Schütz-Straße und der Kuphalstraße im Rostocker Stadtteil Reutershagen werden noch in diesem Jahr grundhaft erneuert, teilt Stadtsprecher Ulrich Kunze mit. Viele Gehwege im Viertel seien sanierungsbedürftig, so Kathrin Maaß (CDU), Vorsitzende des zuständigen Ortsbeirates. „Wir haben viele ältere Leute im Stadtteil ...

