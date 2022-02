Rundgang : Geschichte der Brauereien und Brennereien in Rostock wird beleuchtet

Die Geschichtswerkstatt veranstaltet am 9. Februar einen Rundgang zu dem Thema.

Rostock | Der Name des Hopfenmarkts in Rostock und die Rostocker Brauerei zeugen heute noch von der Geschichte der Brauereien und Brennereien in der Stadt. Genau diesem Thema widmet sich Gerd Hosch von der Geschichtswerkstatt bei einem Rundgang am Mittwoch, 9. Februar. Ab 15 Uhr erfahren die Teilnehmer unter anderem, warum es früher so viele Brauereien in der H...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.