Spaltung durch Corona : Gesprächsrunden mit Experten sollen Rostock versöhnen

Bei der von der Innenstadtgemeinde initiierten Runde sollen vor allem wissenschaftliche Erkenntnisse zur Corona-Pandemie diskutiert und eingeordnet werden. Erste Rostocker boten sich bereits als Teilnehmer an.

Rostock | Über die Probleme reden hilft – das wird Betroffenen in Zeiten existenzieller Krisen oft wohlwollend geraten. Nach zwei Jahren Ausnahmezustand im Zuge der Corona-Pandemie sollte sich die Gesellschaft diesen Ratschlag ebenfalls zu Herzen nehmen, meint Pastor Reinhard Scholl von der Rostocker Innenstadtgemeinde. Gemeinsam mit seiner Kollegin Elisabeth Lange wagte er daher einen Vorstoß für einen öffentlichen, regelmäßigen und mit Experten unterschiedlichster Bereiche besetzten Gesprächskreis in Rostock. In einem Brief versuchten die Pastoren, Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) sowie Universitätsrektor Wolfgang Schareck von der Idee zu überzeugen. Spannungen in der Stadtgesellschaft im Diskurs lösen „Wir möchten diese Gesprächsreihe in der Nikolaikirche durchführen und zunächst alle 14 Tage zu einem Stichwort einladen“, heißt es dazu in dem Brief. Als mögliche Themen schlugen die Pastoren unter anderem Solidarität, Gerechtigkeit und Freiheit vor. „Jeder von uns“, so erklärte Scholl seine Motivation, „kennt Menschen, die seit Monaten plötzlich in einer anderen Sphäre leben.“ Gegen diese Risse, die sich durch Familien oder Freundschaften ziehen, helfe aktuell nur reden. „Diese Spannungen müssen im Diskurs gelöst werden“, fuhr der Pastor fort. Die Pandemie habe zu einer „gegenseitigen Fassungslosigkeit“ geführt, die es zu überwinden gelte. In den Gesprächskreisen sei es für ihn wichtig, so Scholl, dass Informationen eingeordnet werden – gerade zur Corona-Pandemie. Das Forum soll helfen, die gegenseitige Fassungslosigkeit zu überwinden. Diskutieren sollen daher je vier Personen mit unterschiedlichem Hintergrund – mindestens ein Mediziner müsse jedoch immer mit dabei sein. „Die Teilnehmer des Gesprächskreises haben streitbare Ansichten und unterschiedliche Perspektiven“, heißt es in dem Brief, den Scholl und Lange an Madsen und Schareck schickten. Eines soll die Gäste jedoch einen: Expertise in ihrem Fach. Die konkreten Fragestellungen sollen die Rostocker zudem selbst mitbestimmen können, so Scholl. Uni-Rektor begrüßt den Vorschlag Die ersten Rückmeldungen zum Vorstoß der Pastoren waren positiv. „Gerade an der Universität war das Echo wohlwollend“, sagte der Innenstadtpastor. Uni-Rektor Schareck zeigte sich aufgeschlossen. Auch interessant: Welche Rolle spielen Rechtsextreme bei den Corona-Demos in Rostock? „Mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Bereichen den gesellschaftlichen Diskurs“ zu führen, begrüßte das Uni-Oberhaupt mit medizinischer Ausbildung. Er verbinde damit die Hoffnung, „zu informieren, aufzuklären, Ängste zu nehmen und so der Spaltungstendenz in unserer Gesellschaft entgegenzuwirken.“ Die Rostocker müssten sich gegenseitig zuhören und Vertrauen in die Wissenschaft fassen, so formulierte Schareck das Ziel. Wir müssen einander zuhören und Vertrauen in wissenschaftliche Erkenntnisse fassen. Explizit lobte Schareck den Vorstoß der beiden Pastoren. Dieser sei „zusammenführend, und nicht spaltend in besten Händen.“ Auch Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter verschiedenster Fakultäten der Universität hätten sich bereits als Teilnehmer der Gesprächsrunden zur Verfügung gestellt. Darunter auch der Mediziner Emil Reisinger, der bereits seit Beginn der Pandemie als Rostocker Corona-Experte gilt. Erste Veranstaltung könnte schon im Februar sein Lediglich der zweite Adressat des Briefes, Oberbürgermeister Madsen, äußerte sich noch nicht zu dem Vorhaben. Die Idee befinde sich noch in einer internen Abstimmung, teilte Stadtsprecher Ulrich Kunze mit. Starten soll das erste „Nikolai-Quartett“, wie es die Pastoren in ihrem Brief nannten, bereits im Februar. Bislang steht allerdings noch eine Entscheidung des Gesundheitsamtes aus. Davon sei auch abhängig, so Scholl, wie viele Rostocker in der Nikolaikirche Zeuge der Gespräche werden können. Lesen Sie dazu den Kommentar: Debatte über die Folgen der Pandemie muss Ziel sein ...

