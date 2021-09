Shopping-Aktion in Rostock : KTC verteilt zur Glamour Week Rabatte, Angebote und Geschenke

Vom 2. bis zum 10. Oktober findet im KTC Rostock die Glamour Week statt. Aktionen, Rabatte und Geschenke sollen Kunden anlocken.

Rostock | Im Rostocker Kröpeliner Tor Center (KTC) wird es vom 2. bis zum 10. Oktober glamourös. In Kooperation mit dem Modemagazin Glamour wird in dem Einkaufszentrum in der Kröpi die so genannte Glamour Shopping-Week veranstaltet. Auch interessant: Geschäfte in Rostock sollen sich auf Ansturm vorbereiten Für die Aktion konnten, laut Informationen des KT...

