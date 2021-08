Hanse Sail 2021 in Rostock : „Gulden Leeuw“ verdankt vier Niederländern das Leben als Dreimaster

Erst 2010 wurde der Toppsegelschoner zum Segelschiff. Charissa und Arjen Töller sowie ein befreundetes Paar kauften ihn, als er noch als Forschungsschiff arbeitete. 2021 ist die „Gulden Leeuw“ eines der größten der Sail.

Rostock | Für Charissa Töller und ihren Gatten Arjen ist es nicht das erste Mal auf der Hanse Sail in Rostock. Schon seit Jahren tingeln sie von Segel-Event zu Segel-Event und das rund um den Globus. Bis in die Karibik und die USA hat es ihr Toppsegelschoner „Gulden Leeuw“ schon gebracht. Zuletzt hatten sie in Klaipeda festgemacht, kamen über Travemünde nach Ro...

