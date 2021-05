Guten Morgen, Rostock : Eingesperrter als in der DDR

Beim Betrachten von Anstecknadeln, viele davon Urlaubs-Mitbringsel, kommt NNN-Redakteur Peter Richter ins Grübeln.

Rostock | Täglich muss, nein, darf ich zu Hause vorbei an meiner Kork-Pinnwand voller Anstecknadeln und Abzeichen, größtenteils Logos von Sportvereinen. Und erfreue mich an der BSG Sachsenobst Dürrweitzschen, an Benfica und Sporting Lissabon, Motor Fritz Heckert Karl-Marx-Stadt, am FC Liverpool und Manchester United, der BSG Kernkraftwerk Greifswald ebenso wie ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.