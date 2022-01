Guten Morgen, Rostock : Anarchie auf der Leine

Nur weil etwas schon immer auf eine Art gehandhabt wurde, heißt das nicht, dass es so auch richtig ist, findet NNN-Redakteurin Anne Luttermann.

Rostock | „Das haben wir schon immer so gemacht.“ Bei diesem Satz müssen die meisten wahrscheinlich mit den Augen rollen, so auch ich. Schon im Studium wurde mir beigebracht, nur weil etwas schon immer auf eine Art gehandhabt wurde, heißt das nicht, dass es so auch richtig ist. Viele nutzen diesen Ausspruch als Rechtfertigung, um auch ja nichts ändern zu müs...

