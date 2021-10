Guten Morgen, Rostock : Enttäuschung zum Feiertag

Wer am Sonntag kochen möchte, sollte vorher einkaufen gehen. NNN-Redakteur Malte Fuchs lernte es auf die harte Tour.

Rostock | Ich persönlich koche nicht oft aufwändige Mahlzeiten. Manchmal aber, fiebere ich regelrecht auf einen Tag hin, an dem ich dann koche was das Zeug hält. Im Vorfeld kaufe ich Lebensmittel ein und suche nach Rezepten im Netz. Meist am Wochenende wird dann stundenlang die WG-Küche blockiert, um zu schnippeln, kochen und braten. Für Sonntag hatte ich mir g...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.