Guten Morgen, Rostock : Der innere Schweinehund ist so groß wie eine deutsche Dogge

Eigentlich wollte NNN-Sportredakteur André Gericke das gute Wetter nutzen, um an den überflüssigen Pfunden zu arbeiten. Doch so richtig kommt er nicht in die Gänge.

Rostock | Wenngleich das Wetter in den vergangenen Tagen und Wochen eigentlich perfekt war, komme ich einfach nicht so richtig in die Gänge. Dabei haben zwei Jahre Pandemie nun wirklich auch ohne Infektion ihre Spuren bei mir hinterlassen und das eine oder andere Corona-Polster angehäuft. Eigentlich wollte ich denen jetzt zu Leibe rücken. Das Fahrrad hatte i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.