Guten Morgen, Rostock : Ja ist denn heut' schon Weihnachten?

Gerade noch in der Ostsee und jetzt schon Weihnachten im Supermarkt: Hat etwa der Klimawandel zugeschlagen, fragt sich Redakteur André Gericke.

Rostock | Was ich kürzlich beim Einkaufen im Supermarkt entdeckte, zog mir doch glatt die Flipflops aus. Ja ist denn schon Weihnachten?! Vor wenigen Stunden war ich noch mit der Familie am Strand und bin in die Fluten der Ostsee abgetaucht. Am Strand lag der Duft von Grillgut in der Luft. Aber beim folgenden Wocheneinkauf traf mich der Schock, fielen mit glatt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.