Guten Morgen, Rostock : Freiheit für die Nase

Beim Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird letzterer Körperteil von manchen vergessen. Dabei sollte es doch jeder nach über einem Jahr Pandemie besser wissen, wundert sich NNN-Autor Lucas Wendt.

Rostock | Restaurants und Cafés haben schon seit einer Weile wieder geöffnet, jüngst kamen die Kinos und Diskotheken hinzu. Das Leben in Rostock fühlt sich so normal an wie schon lange nicht mehr. Eine Sache wird uns wohl aber noch weiterhin begleiten: die Masken über unseren Mündern und Nasen. Egal ob im Geschäft oder im öffentlichen Nahverkehr – an vielen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.