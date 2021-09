Großbrand im Ölhafen Rostock : Mit der „HRO!“-App die Rostocker sofort gewarnt

Warn- und Notfall-App der Hansestadt kam bei Großbrand im Ölhafen zum Einsatz.

Rostock | Unmittelbar nach Ausbruch des Großbrandes im Rostocker Ölhafen am Montagabend piepten die Handys und Tablets der Rostocker. Über die Warn- und Notfall-App „HRO!“ alarmierte das Rostocker Rathaus die Bevölkerung: „Achtung Brand! Fenster und Türen geschlossen halten!“ Insgesamt 43.108 Push-Mitteilungen gingen an internetfähige Endgeräte an diesem Montag...

