Shopping an der Kaikante : Handelshafen wird am 3. Juni im Rostocker Stadthafen eröffnet

Das Konzept war laut Angaben der veranstaltenden Großmarkt Rostock GmbH bereits 2020 ein Erfolg. Bis zum 10. Juli können Besucher an den Ständen Kunst und Kulinarisches entdecken. Auch ein Riesenrad steht im Stadthafen.

Rostock | Der Handelshafen Rostock wird am 3. Juni im Stadthafen wieder eröffnet. Das teilte die Großmarkt Rostock GmbH am Freitag mit. Aufgrund des positiven Feedbacks im letzten Jahr werde die Flaniermeile erneut etabliert, hieß es. Elf Händler und Schausteller werden demnach in Höhe des historischen Holzkrans an der Kaikante ihre Zelte aufschlagen. Bis zum 1...

