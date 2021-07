Friendly Homes in Rostock : Heimstaden kauft Hochhaus mit 160 Wohnungen in Evershagen

Zeitgleich erwarb das skandinavische Unternehmen Wohnungen in Halle, Magdeburg und Berlin – insgesamt 1700 für 188 Millionen Euro. Der genaue Standort soll vorerst geheim bleiben, um die Mieter nicht zu verunsichern.

Rostock | Einen kompletten Block mit 160 Wohnungen in Evershagen in Rostock sicherte sich das skandinavische Wohnungsunternehmen Heimstaden. Das gab die Immobilienfirma nun bekannt. In dem Hochhauskomplex wolle das Unternehmen sein Friendly-Homes-Prinzip umsetzen, bei dem „ein freundliches und sicheres Wohnumfeld im Mittelpunkt steht“. Die Mieter würden in den ...

