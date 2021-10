In Rostock und Warnemünde : Das bieten die Herbstferien für die ganze Familie

Ob für Touristen oder Einheimische – die Herbstferien bieten jede Menge Programm in der Stadt.

Rostock | Am Freitagnachmittag sind sie da: Die von vielen Schülern lange ersehnten Herbstferien. Die eine Woche schulfrei ist genau richtig für Familienausflüge in Rostock und Umgebung. Wir haben einige Möglichkeiten zusammengestellt. Piratenschatzsuche im Ostseebad Alle Kinder können sich den gesamten Oktober über an einer Schatzsuche durch Warnemünde v...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.