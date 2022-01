Bei Verlust des Dokuments : Hier wird in Rostock ein neuer Impfpass ausgestellt

Als täglicher Begleiter sind der gelbe Impfpass und das Impfzertifikat auf dem Handy beinahe unverzichtbar geworden. Doch was passiert, wenn das Dokument verloren geht?

Rostock | In Mecklenburg-Vorpommern haben inzwischen rund 73 Prozent der Gesamtbevölkerung mindestens eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Den Impfausweis, der diese dokumentiert, brauchen viele Menschen immer häufiger, um am öffentlichen Leben weiter teilzunehmen. Die 3G-, 2G- oder 2Gplus-Regelungen gelten beispielsweise am Arbeitsplatz, in Restaurants...

