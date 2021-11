„Ist Luisa hier?“ : Hilferuf bei Belästigung ist in Rostocker Clubszene nicht bekannt

Dominik Mecko via Unsplash

Dominik Mecko via Unsplash

Doch auch ohne einen Geheimcode haben Veranstalter in der Hansestadt Wege gefunden, mit solchen Situationen umzugehen.

Rostock | In diesem Artikel erfährst Du: Was die Frage „Ist Luisa hier?“ bedeutet. Wie Du Hilfe bekommst, wenn Du Dich belästigt fühlst. Wie Rostocker Clubbesitzer mit solchen Situationen umgehen. Eine Hand da, wo sie nicht hingehört. Ständige Fragen nach einem Treffen. Heimlich Fotos schießen. All das und noch viel mehr kann Belästigung sein...

