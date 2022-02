Kranarbeiten in Dierkow : Hinrichsdorfer Straße in Rostock am Donnerstag voll gesperrt

Wegen Kranarbeiten muss die Buslinie 45 der Rostocker Straßenbahn AG zwischen Dierkower Kreuz und Gehlsheim-Klink in beiden Richtungen am Donnerstag bis zirka 18 Uhr umgeleitet werden.

Rostock | Am Donnerstag wird die Hinrichsdorfer Straße zwischen Gutenbergstraße und Dierkower Damm in Rostock-Dierkow voll gesperrt. Grund sind Kranarbeiten. Deshalb wird die Buslinie 45 zwischen Dierkower Kreuz und Gehlsheim-Klink in beiden Richtungen bis zirka 18 Uhr umgeleitet, informiert die Rostocker Straßenbahn AG RSAG. Der Fahrplan werde aufgrund der ver...

