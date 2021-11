Wegen Corona-Maßnahmen : „Holiday on Ice“-Shows in Rostock abgesagt

Aufgrund der schärferen Corona-Maßnahmen müssen die im Dezember in der Stadthalle geplanten Vorstellungen ausfallen. Die Tickets behalten aber ihre Gültigkeit.

Rostock | Die im Dezember geplanten Shows von „Holiday on Ice“ in der Rostocker Stadthalle sind abgesagt, teilt der Veranstalter mit. Grund sei die neue Corona-Landesverordnung, mit der die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie verschärft wurden. Demnach können die Shows in Rostock vom 2. bis zum 5. Dezember nicht stattfinden. Weiterlesen und hören: „Holiday...

