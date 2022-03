Rostock : Holzpavillon der Baltic-Schule brennt ab

Die Feuerwehr rückte zwar mit einem kompletten Löschzug aus, ihr gelang es aber zunächst nicht, auf das Gelände zu kommen.

Rostock | Die Feuerwehr musste am Sonntagnachmittag in Rostock zu einem brennenden Holzpavillon ausrücken und hatte dabei Schwierigkeiten, überhaupt an den Brandherd zu gelangen. Zu dem Vorfall kam es kurz vor 15 Uhr im Stadtteil Toitenwinkel. Ein Tor versperrt die Zufahrt Mehrere Passanten hatten Flammen und Rauch auf dem Gelände der Baltic-Schule an der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.