Online-Infoveranstaltung : IHK informiert Unternehmen zu Flüchtlingsfragen

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt neben ehrenamtlichen Helfern auch zahlreiche Unternehmen in und um Rostock. Doch es gibt viele Fragen. Die beantwortet die IHK zu Rostock am 16. März in einer Online-Veranstaltung.

Rostock | Der Krieg in der Ukraine hat in und um Rostock nicht nur viele ehrenamtliche Helfer aktiviert, auch Firmen helfen auf ganz unterschiedliche Weise. Sie organisieren Hilfstransporte und führen diese durch, sie stellen Platz zur Verfügung und rufen zu Spenden auf. Für viele Unternehmen stellt sich zudem die Frage, welche rechtlichen Grundlagen derzeit...

