Stachelstelle Rostock : Igel Gustav bedankt sich nach Rettung für Spenden

Dank aufmerksamer Menschen konnte das verletzte Tier gefunden und gerettet werden.

Rostock | Ein Leben als Igel ist manchmal gar nicht so leicht. Überall lauern Gefahren: Autos, Mähroboter, Gartenfeuer. Nicht selten befinden sich die kleinen Säugetiere in einer misslichen Lage, aus der sie sich nicht immer selbst befreien können. Daher sind sie auf die Hilfe von aufmerksamen Spaziergängern und Gartenfreunden angewiesen. So auch Gustav. Der...

