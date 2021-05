Grünamt in Rostock schlägt Alarm : Illegaler Fahrradparcours zerstörte Park im Fischerdorf

Das betroffene Wäldchen war bislang relativ naturbelassen. Doch jetzt müsse das Grünamt eingreifen.

Rostock | Ein illegal angelegter Fahrradparcours im Park am Fischerdorf in Rostock verursachte nachhaltige Schäden. Das teilte das Amt für Stadtgrün am Freitag mit. So waren Holzreste und Baumstämme zusammengetragen worden, um die unzulässige Rad-Abenteuer-Strecke im Wäldchen hinter der Thomas-Morus-Kirche zu errichten. Dazu wurden Bäume abgesägt, angehackt und...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.