Unimedizin Rostock : In Ideenschmiede entstehen Modelle für Medizinbedarf

Das Team der Forschungswerkstatt an der Unimedizin Rostock stellt Utensilien für Klinik per 3D-Druck her.

Rostock | Die Kellerräume des Lehr- und Forschungsgebäudes der Universitätsmedizin Rostock (UMR) am Campus Schillingallee mögen auf den ersten Blick unscheinbar wirken, aber hier wird fleißig getüftelt. Denn dort sitzt die Ideenschmiede der UMR. Wie die Unimedizin am Montag mitteilte, werden hier Ideen entwickelt, am Computer visualisiert und am 3D-Drucker in d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.