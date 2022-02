Impfaktionen : Wo es die Impfung in Rostock auch ohne Termin gibt

In der kommenden Woche gibt es an den Impfstützpunkten und mittels mobiler Impfteams auch in weiteren Stadtteilen Impfangebote ohne Voranmeldung.

Rostock | Neben Impfangeboten gegen Covid-19 ohne Termin im Impfstützpunkt in Lütten Klein werden in der kommenden Woche zwischen dem 8. und 11. Februar Impfaktionen auch in Warnemünde, Reutershagen, in der Südstadt und in Dierkow durchgeführt. Die Impfungen würden ab dem zwölften Lebensjahr durchgeführt, dabei ist bis zum 16. Lebensjahr die Anwesenheit eines S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.