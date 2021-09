Kampf gegen Covid-19 : Hansestadt setzt Impfkampagane weiter fort

In der kommenden Woche werden wieder Impfungen im ganzen Stadtgebiet angeboten.

Rostock | Der Rostocker Impfstützpunkt führt seine Corona-Impfkampagne fort und bietet auch in der kommenden Woche Impfungen gegen Covid-19 an. Voraussetzung ist, dass man gesund ist und in den vergangenen 14 Tagen keine andere Impfung erhalten hat. Eine nachgewiesene Corona-Infektion muss zudem mindestens vier Wochen zurückliegen. Auch Touristen können das Imp...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.