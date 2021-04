Hanse Messe in Rostock : Impfzentrum verschlingt eine Million Euro pro Monat

Bisher musste Rostock dafür in Vorkasse gehen, Geld vom Land gab es noch nicht zurück. Schulden sind die Folge.

Rostock | Die Corona-Krise und ihre Bekämpfung vertilgen überall Millionen. Auch in Rostock. So gibt die Hansestadt jeden Monat fast eine Million Euro für den Betrieb des Impfzentrums in der Hanse Messe in Schmarl aus. Das geht aus einem Papier hervor, das Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) in der kommenden Woche der Bürgerschaft zum Beschluss vorl...

