Bundes- und Landtagswahl 2021 : In Rostock boomt die Briefwahl

Mehr als 40.000 Rostocker haben bereits ihre Wahlscheine beantragt – so viele wie noch nie

Rostock | In der Hansestadt Rostock zeichnet sich ein Rekord-Anteil an Briefwählern bei den Bundes- und Landtagswahlen in drei Wochen ab. Mehr als 40.000 Rostocker haben bereits die Briefwahl beantragt. Im Vergleich: Bei der Bundestagswahl 2017 waren es zum gleichen Zeitpunkt lediglich 16.000. „Weit mehr als 33.300 Briefwahl-Unterlagen haben wir schon rausgesch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.