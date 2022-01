Rostock : Haustiere fallen immer wieder Giftködern zum Opfer

Solche Funde müssen sofort der Polizei gemeldet werden. Oft werden die Köder mit Rattengift oder Nägeln gespickt.

Rostock | Rattengift in Hackfleisch oder sogar Rasierklingen in Fleischwurst – Giftköder sind für Haustiere und jeden Tierbesitzer eine große Gefahr. Immer wieder fallen Hunde und Katzen in Rostock diesen ausgelegten Ködern zum Opfer. „Es gibt viele böse Menschen“, stellt Barbara Linkis vom Verein Tiere in Not in Warnemünde frustriert und traurig fest. Sie selb...

