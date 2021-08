Deutschland Tour 2021 : In Rostock kommt es am Donnerstag zu Verkehrseinschränkungen

Die Karawane von Deutschlands wichtigstem Radsport-Ereignis zieht am 26. August voraussichtlich zwischen 13.30 und 14.30 Uhr durch Rostock.

Rostock | Ein Teil der Strecke von Deutschlands wichtigstem Radsport-Ereignis, der Deutschland Tour, führt am Donnerstag auch durch Rostock. Dabei kann es zu Verkehrseinschränkungen für Autofahrer kommen, teilte das Rathaus am Montag mit. Die Karawane zieht am Donnerstag voraussichtlich zwischen 13.30 und 14.30 Uhr durch die Stadt. „Wir sind total stolz, das...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.