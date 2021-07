Bundesweite Aktion : Interkulturelle Woche 2021 startet in Rostock

Eröffnet wird diese am 26. September mit einem Gottesdienst sowie einem Bürgerfest.

Rostock | Mit einem Bürgerfest und einem ökumenischen Gottesdienst wird die diesjährige Interkulturelle Woche am 26. September in Rostock eröffnet. Bundesweit sind rund 5000 Veranstaltungen in mehr als 500 Städten und Gemeinden geplant, wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten. Das Motto für 2021 lautet #offengeht. Weiterlesen: Rostock als Kommune des Jah...

