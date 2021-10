Feier der Jahresköste : Kaufmannschaft zu Rostock sammelt Spenden für Kunst und Kultur

Mit den erwarteten 50.000 Euro an Spenden will der traditionelle Kaufmanns-Verbund den Kunstverein zu Rostock und den Bau des Neptunbrunnens in Warnemünde unterstützen.

Rostock | Über 900.000 Euro an Spenden haben sie bereits gesammelt. Mit ihrer 27. Festveranstaltung will die Jahresköste der Rostocker Kaufmannschaft diese Summe nun weiter aufstocken. Am Freitag wurde der Anlass im Rostocker Rathaus und anschließend im Vienna House Sonne gefeiert. Dieses Jahr wird mit dem Geld unter anderem der Kunstverein zu Rostock bei einem...

