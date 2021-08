Sommerfest der Kaufmannschaft : Jahresköste sammelt über 43.000 Euro für Rostocker Vereine

Der Mitglieder der Kaufmannschaft zu Rostock feierten ihr Sommerfest im Klostergarten und sammelt zu Erntedank im Oktober Spenden für Ausbau der Galerie Amberg 13 und für Neptunbrunnen in Warnemünde.

Rostock | Rund 80 Mitglieder der Jahresköste der Kaufmannschaft zu Rostock und deren Familienangehörige sind am Donnerstagnachmittag im Klostergarten zum Heiligen Kreuz in Rostock zusammengekommen, um das traditionelle Sommerfest zu feiern. „Es gehört zur Vereinstradition, sich in geselliger Runde zu treffen, den Austausch zu pflegen und gemeinnützig für Rostoc...

