Jüdische Kulturtage in Rostock : Diese 15 Veranstaltungen führen durch den Festmonat

Vom 9. Oktober bis zum 7. November finden Konzerten, Lesungen und Theateraufführungen in der Hansestadt statt. Im Mittelpunkt stehen dabei jüdische Geschichte und Kunst.

Rostock | Vielseitig und weltoffen präsentiert sich die Hansestadt im Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland”. Informativ und unterhaltsam sollen sich deshalb die 6. Jüdischen Kulturtage in Rostock einfügen. Mit einem Konzert des gebürtigen Georgiers Vladimir Korneev wird am 9. Oktober die seit 2016 stattfindende, rund einmonatige Veranstaltungsrei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.