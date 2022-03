Workshop Demokratieführerschein : Das will Rostocks Jugend in der Hansestadt etablieren

Am Wochenende gab es rege Diskussionen über einen neuen Jugendclub in Rostock. Dieser soll im Zentrum der Stadt entstehen. So haben es zumindest die Teilnehmer des Kurses Demokratieführerschein geplant.

Rostock | Obwohl die meisten Jugendlichen das Wochenende wohl lieber zum Ausschlafen nutzen, trafen sich einige am Wochenende bereits am Vormittag in der Volkshochschule in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) in Rostock. Zusammen wollten die Kursteilnehmer des Demokratieführerscheins ein letztes Mal ihren Projektplan besprechen – denn in der Stadtmitte soll ein n...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.