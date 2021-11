Im KTC Rostock : Verkaufsoffener Sonntag mit Kinderprogramm

Das Kröpeliner Tor Center Rostock öffnet am 7. November seine Türen und hat auch an die kleinen Besucher gedacht.

Rostock | Das Kröpeliner Tor Center (KTC) lädt am 7. November zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Von 13 bis 18 Uhr kann in der Kröpeliner Straße im Rostocker Stadtzentrum nach Lust und Laune gebummelt werden. „Passend zur Jahreszeit kann Mode in herbstlichen Farben anprobiert werden“, sagt Andrea Bendlin vom Center-Management. Und zum Aufwärmen oder zur Stärkung ...

