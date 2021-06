In fünf Restaurants wird gefilmt : Kabel 1 dreht neue Folgen von „Mein Lokal, dein Lokal“ in Rostock

Mit dabei ist auch das Restaurant Käthe im Barnstorfer Weg in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Warum er sich entschieden hat, mitzumachen und bei wem er bereits gastieren durfte, erzählt Käthe-Chef Andreas Szabó.

Rostock | Der Fernsehsender Kabel 1 dreht in dieser Woche neue Folgen für das Format „Mein Lokal, dein Lokal“ in Rostock. Das bestätigte Aufnahmeleiterin Samy Giray am Donnerstag. Von Montag bis Freitag filmt ein Fernsehteam in fünf Gaststätten in Rostock, Warnemünde und Ribnitz. Mit dabei ist auch das Restaurant Käthe im Barnstorfer Weg in der Kröpeliner-Tor-V...

