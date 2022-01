Gründächer, Spielplatz und Solar : „Kehrwieder Spitze“ soll Wohnungen für Rostocker Familien bieten

Der Investor Jonas Holtz plant am Warnowufer zwei Häuser samt Tiefagarage. Die Mitglieder des Ortsbeirates der Kröpeliner-Tor-Vorstadt KTV zeigten sich begeistert, hatten aber auch Anmerkungen.

Rostock | Auf der Grünfläche gegenüber dem Prizeotel nahe des Rostocker Stadthafens sollen zwei Häuser künftig Platz für 65 Ein- und Mehrraumwohnungen bieten. Familienfreundlich mit Spielplatz, Bäumen und Hochbeeten im grünen Innenhof soll es werden – das Projekt „Kehrwieder Spitze“ an der Ecke zwischen den Straßen Kehrwieder 5 und Warnowufer 40 in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt KTV. Auch interessant: WG Warnow baut bis 2024 neue Wohnungen am Rostocker Schröderplatz Ebenso sollen „1300 Quadratmeter Gründächer und zudem Photovoltaikanlagen entstehen“, sagte der zuständige Architekt Christian Klein von Ocean Architects den Mitgliedern des Ortsbeirates KTV auf ihrer jüngsten Sitzung. Für das Bauprojekt des Rostocker Investors Jonas Holtz mit seiner JH Holding Gesellschaft hatten die Gremiumsmitglieder viele lobende Worte. „So viele Parkplätze, so viel Gründach und auch noch Solar, wir sind beeindruckt, dass das alles von vornherein bedacht wird“, sagte Andreas Szabó (parteilos). Eric Adelsberger (Die Partei) lobte gar das „großartige Konzept“. Dennoch blieben noch einige Fragen offen. Starten sollen die Bauarbeiten nach jetzigen Planungen bereits im April dieses Jahres, wie Investor Jonas Holtz auf Nachfrage mitteilte. Anvisiert wird eine Fertigstellung der Neubauten Ende 2023, Anfang 2024. „Um die 20 Millionen Euro“ sollen inveteriert werden, so Holtz. Viele Stellplätze werden geschaffen Besonders gut kam bei den Mitgliedern des Gremiums die Planung für die Stellflächen an. „Normalerweise müssen wir laut Stellplatzsatzung der Stadt 30 Stellplätze schaffen, wir schaffen mehr als das Doppelte“, sagte Klein. 60 Autos könnten so unterirdisch in einer Tiefgarage parken, sieben im Außenbereich. Besonderer Clou: eine Thermalkamera, die Fußgänger oder Radfahrer erfasst und dem Autofahrer bei der Ausfahrt aus der Tiefgarage das Kommen vom Passanten anzeigt, erklärte Klein. Auch interessant: Warnow Valley muss weichen: Wo entsteht Rostocks neues Kreativquartier? Zudem kämen 130 Fahrradstellflächen in der Tiefgarage und auch überdachte im Innenhof hinzu – zuzüglich Stellplätzen für Lastenräder. Dass die Vermietung der Autostellplätze nicht an die der Wohnungen geknüpft ist, befürwortete Ortsbeiratsvorsitzender Felix Winter (Grüne). Die Vermietung der Parkplätze soll laut Klein ab März starten. Fassade der Gebäude in der Kritik Angedacht sei, dass ein Großteil der Wohnungen, die bis zu 130 Quadratmeter groß sein können, von anderen Investoren gekauft werden und so als Eigentumswohnung oder zur Weitervermietung dienen können, erklärte Klein auf Nachfrage von Szabó. Der Mietpreis sei noch nicht fix, würde sich jedoch im „normalen Bereich“ befinden. Normal sei „natürlich relativ“, sagte Szabó. Schließlich sei das ehrenamtliche Gremium stets daran interessiert, dass neuer Wohnraum in der KTV auch zu sozial verträglichen Preisen angeboten werde und nicht nur „für gut situierte Menschen“. Laut Klein sei das auch das Ziel und kein „gehobenes Luxusprodukt“ geplant. Orientiert sich der künftige Mietpreis am aktuellsten Mietspiegel der Hansestadt von 2021, könnte dieser zwischen neun und zwölf Euro pro Quadratmeter liegen. Enttäuscht sei der Bauausschuss des Ortsbeirates, dem Szabó vorsitzt, jedoch von der Gestaltung der Gebäude gewesen. „Mein erster Eindruck war, da kommt ein Krankenhaus hin, Fenster an Fenster und keine Erhebungen in der Fassade finde ich etwas schmucklos“, sagte er. Damit die Bauten nicht zu unruhig wirken, wurde auf Vor- und Rücksprünge verzichtet, sagte Klein. Aber „wir haben größere Panoramafenster, die verglasten Loggien und die Schiebelamellen, da ist schon relativ viel los in der Fassade“. Ab 2024 sollen Neubauten bezugsfertig sein Beiratschef Winter riet dem Bauherren, direkte Nachbarn frühzeitig über den Baustart zu informieren. Denn nur einige Meter weiter in der Eschenstraße seien die Anwohner ungehalten über unzureichende Kommunikation zu dem dortigen Neubau. Weiterlesen: Zwei Neubauten ermöglichen Leben und Arbeiten mit Warnowblick Investor Holtz allerdings hat darüber bisher nicht nachgedacht. Die Anwohner einzeln informieren, werde er eher nicht, sagte er. Wir wollen die Maßnahme so umsetzen, wie sie genehmigt ist, halten uns an alle Richtlinien und wenn es los geht, geht es los, nach Baugenehmigung. Auch könne er noch nicht sagen, wie und über welche Straße die Baustellenzufahrt erfolgen würde. Erst wenn die Baugenehmigung vorliege, werde die Logistik abgeklärt. „Das wird eng mit der Stadtverwaltung, dem Bauleiter und dem Architekten besprochen“, sagte Holtz. Mehrheitlich stimmten die Mitglieder des Ortsbeirates KTV dem Bauvorhaben zu. „Wir sind sehr zufrieden, dass der Ortsbeirat das positiv befürwortet hat“, sagte Holtz. Nun muss das Projekt aber auch noch die Mitglieder des Bauausschusses der Bürgerhaft überzeugen, die dieses in ihrer Sitzung am 2. Februar auf der Tagesordnung haben. Mehr aus der KTV: Rostocker KTV soll sicherer für Radfahrer und Fußgänger werden ...

