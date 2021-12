Kommentar von Nicolas Bahr : Auf schnelle und direkte Kommunikation kommt es an

Sollte Rostock in die Warnstufe Rot Plus rutschen, stehen harte Konsequenzen für Schausteller, Sportler und andere an. Sie sind somit auf gute Kommunikation seitens der Politik angewiesen, meint NNN-Reporter Nicolas Bahr.

Rostock | Kommentar zu: Droht dem Rostocker Weihnachtsmarkt das Aus? Die Corona-Pandemie schränkt das Leben eines jeden ein und durch das derzeitige Infektionsgeschehen sind harte Maßnahmen notwendig, um die vierte Welle in den Griff zu bekommen. Dabei ist es auch richtig, die Situation jeden Tag neu zu bewerten. Doch muss die praktische Umsetzung der ständi...

