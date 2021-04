Kommentar von Katrin Zimmer : Modellstadt Rostock muss selbstgesteckte Ziele schaffen

Wer Vorreiter im Umgang mit der Pandemie sein will, muss nötige Strukturen schaffen, sagt Chefreporterin Katrin Zimmer.

Rostock | Lesen Sie dazu: Mehrere neue Schnelltestzentren in Rostock eröffnet Rostock will Modellstadt sein, ein Pilotprojekt in der Corona-Krise, Geschäfte öffnen und möglichst wenig verbieten. Das klappte aufgrund geringer Infektionszahlen und ohne weitere Vorschriften bisher auch ganz gut. Doch wenn ab 10. April auch in der Hansestadt die Verordnung des L...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.